Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Palfinger-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29.90 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33.445 Palfinger-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 889.63 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Papiers am 18.11.2026 auf 26.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11.04 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Palfinger belief sich jüngst auf 1.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch