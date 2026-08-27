Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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27.08.2026 10:02:02
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37.35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26.774 Palfinger-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 31.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 836.68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.33 Prozent.
Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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