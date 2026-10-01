Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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01.10.2026 10:02:04
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Palfinger-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 22.35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.474 Palfinger-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 122.82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.82 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Palfinger einen Börsenwert von 1.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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