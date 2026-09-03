ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Palfinger-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24.55 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 407.332 Palfinger-Aktien im Depot. Die gehaltenen Palfinger-Papiere wären am 02.09.2026 12’566.19 EUR wert, da der Schlussstand 30.85 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25.66 Prozent gesteigert.

Palfinger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch