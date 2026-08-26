OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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26.08.2026 10:02:15
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OMV gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das OMV-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das OMV-Papier bei 47.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20.921 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’420.50 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 25.08.2026 auf 67.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42.05 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von OMV belief sich zuletzt auf 22.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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