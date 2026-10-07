OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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07.10.2026 10:02:19
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen OMV-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das OMV-Papier bei 51.84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19.290 OMV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 71.20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’373.46 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37.35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte OMV einen Börsenwert von 23.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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