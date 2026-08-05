ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das OMV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 41.04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.366 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.08.2026 1’557.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63.90 EUR belief. Damit wäre die Investition 55.70 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 20.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch