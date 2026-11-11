ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden OMV-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.91 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.460 OMV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 70.25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 243.04 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 143.04 Prozent.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 23.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch