Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OMV-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 40.23 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 248.571 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 16’927.67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 69.28 Prozent vermehrt.

Alle OMV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch