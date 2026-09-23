OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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23.09.2026 10:02:24
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der OMV-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45.44 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die OMV-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220.070 OMV-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 15’547.98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70.65 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +55.48 Prozent.
OMV wurde am Markt mit 23.06 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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