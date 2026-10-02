ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Österreichische Post-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.051 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die gehaltenen Österreichische Post-Anteile wären am 01.10.2026 977.56 EUR wert, da der Schlussstand 30.50 EUR betrug. Das entspricht einer Einbusse um 2.24 Prozent.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2.08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch