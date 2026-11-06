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|Österreichische Post-Performance im Blick
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06.11.2026 10:02:07
ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38.65 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.587 Österreichische Post-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie auf 32.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.69 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Österreichische Post eine Börsenbewertung in Höhe von 2.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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