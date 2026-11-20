Vor 1 Jahr wurden Österreichische Post-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Anteile betrug an diesem Tag 29.90 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 334.448 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 32.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’719.06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 7.19 Prozent.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch