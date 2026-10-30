ATX-Papier Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Österreichische Post-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Österreichische Post-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers betrug an diesem Tag 29.95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 333.890 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Österreichische Post-Papiers auf 31.35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’467.45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4.67 Prozent.

Österreichische Post markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch