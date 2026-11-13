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|Lukrative Mayr-Melnhof Karton-Anlage?
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13.11.2026 10:02:23
ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mayr-Melnhof Karton-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mayr-Melnhof Karton-Aktie 101.70 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98.328 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Mayr-Melnhof Karton-Papiers auf 74.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’325.47 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26.75 Prozent abgenommen.
Mayr-Melnhof Karton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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