Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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02.10.2026 10:02:34
ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mayr-Melnhof Karton-Aktie an diesem Tag 127.40 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78.493 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 01.10.2026 5’376.77 EUR wert, da der Schlussstand 68.50 EUR betrug. Aus 10’000 EUR wurden somit 5’376.77 EUR, was einer negativen Performance von 46.23 Prozent entspricht.
Mayr-Melnhof Karton wurde am Markt mit 1.37 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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