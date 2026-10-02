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Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204

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Frühe Investition 02.10.2026 10:02:34

ATX-Papier Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie Investoren gebracht.

Mayr-Melnhof Karton
63.59 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mayr-Melnhof Karton-Aktie an diesem Tag 127.40 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78.493 Mayr-Melnhof Karton-Aktien. Die gehaltenen Mayr-Melnhof Karton-Papiere wären am 01.10.2026 5’376.77 EUR wert, da der Schlussstand 68.50 EUR betrug. Aus 10’000 EUR wurden somit 5’376.77 EUR, was einer negativen Performance von 46.23 Prozent entspricht.

Mayr-Melnhof Karton wurde am Markt mit 1.37 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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