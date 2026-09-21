ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lenzing-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Lenzing-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lenzing-Papier 26.05 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 383.877 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 7’869.48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21.31 Prozent.

Der Börsenwert von Lenzing belief sich zuletzt auf 791.67 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch