ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87.719 Lenzing-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 23.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’078.95 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 79.21 Prozent.

Lenzing wurde am Markt mit 915.25 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch