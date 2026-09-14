ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 106.70 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.372 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 22.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206.19 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -79.38 Prozent.

Am Markt war Lenzing jüngst 849.60 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch