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Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505

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Lukrative Lenzing-Investition? 14.09.2026 10:02:17

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lenzing eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Lenzing
19.96 CHF -3.54%
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Vor 10 Jahren wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Lenzing-Papier an diesem Tag bei 106.70 EUR. Bei einem Lenzing-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.372 Lenzing-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 22.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206.19 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -79.38 Prozent.

Am Markt war Lenzing jüngst 849.60 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lenzing AG
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