Lenzing Aktie 428654 / AT0000644505
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28.09.2026 10:02:19
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lenzing-Aktien gewesen.
Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38.55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Lenzing-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.594 Lenzing-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lenzing-Aktie auf 20.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53.44 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46.56 Prozent verringert.
Lenzing wurde jüngst mit einem Börsenwert von 795.53 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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