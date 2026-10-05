ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lenzing von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Lenzing-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 105.40 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Lenzing-Aktie investierten, hätten nun 9.488 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 130.36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 86.96 Prozent vermindert.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 720.52 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch