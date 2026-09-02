ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EVN-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 24.40 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 409.836 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 29.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’987.70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.88 Prozent gesteigert.

Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch