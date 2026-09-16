ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.09.2025 wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.95 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.573 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’239.65 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 15.09.2026 auf 28.45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.97 Prozent gesteigert.

EVN wurde am Markt mit 5.13 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch