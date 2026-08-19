EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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19.08.2026 10:02:14
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EVN-Anteile bei 24.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.167 Anteilen. Die gehaltenen EVN-Aktien wären am 18.08.2026 118.75 EUR wert, da der Schlussstand 28.50 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18.75 Prozent erhöht.
Am Markt war EVN jüngst 4.97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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