ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EVN-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die EVN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.020 EVN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 29.25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’433.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43.38 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von EVN belief sich zuletzt auf 5.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch