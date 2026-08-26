ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades EVN-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21.80 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 45.872 EVN-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 28.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’300.46 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’300.46 EUR, was einer positiven Performance von 30.05 Prozent entspricht.

Der EVN-Wert an der Börse wurde auf 5.02 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch