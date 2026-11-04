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04.11.2026 10:02:12
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren EVN-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das EVN-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen EVN-Anteile an diesem Tag bei 10.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 939.408 Anteilen. Die gehaltenen EVN-Papiere wären am 03.11.2026 28’182.25 EUR wert, da der Schlussstand 30.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181.82 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von EVN belief sich jüngst auf 5.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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