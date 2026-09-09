ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Erste Group Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.192 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 147.32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 123.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 47.32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich jüngst auf 48.40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch