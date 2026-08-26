Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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26.08.2026 10:02:15
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Erste Group Bank-Papier bei 33.70 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hat, hat nun 29.674 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 3’667.66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 123.60 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 266.77 Prozent gleich.
Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47.55 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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