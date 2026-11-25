Die Erste Group Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag bei 26.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375.940 Erste Group Bank-Anteilen. Die gehaltenen Erste Group Bank-Aktien wären am 24.11.2026 41’015.04 EUR wert, da der Schlussstand 109.10 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 310.15 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 43.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch