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25.11.2026 10:02:18
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Erste Group Bank-Aktien gewesen.
Die Erste Group Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag bei 26.60 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 375.940 Erste Group Bank-Anteilen. Die gehaltenen Erste Group Bank-Aktien wären am 24.11.2026 41’015.04 EUR wert, da der Schlussstand 109.10 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 310.15 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 43.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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