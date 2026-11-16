ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 5 Jahren verdient

Das DO-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die DO-Aktie an diesem Tag 79.30 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 126.103 DO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 230.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’066.83 EUR wert. Damit wäre die Investition 190.67 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von DO betrug jüngst 2.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch