ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätte eine Investition in DO von vor einem Jahr gekostet

Das DO-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die DO-Aktie letztlich bei 222.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44.944 DO-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (193.00 EUR), wäre die Investition nun 8’674.16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.26 Prozent verringert.

Insgesamt war DO zuletzt 2.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch