DO Aktie 923526 / AT0000818802
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19.10.2026 10:02:40
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DO-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die DO-Aktie bei 79.00 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das DO-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.658 DO-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 197.20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2’496.20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 149.62 Prozent angewachsen.
DO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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