|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
26.10.2026 10:02:25
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen DO-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der DO-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72.26 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 138.389 DO-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’124.27 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 23.10.2026 auf 196.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171.24 Prozent gesteigert.
DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.15 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DO & CO
|
23.10.26
|Freitagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gewinne in Wien: ATX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
20.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu DO & CO
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.