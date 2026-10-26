ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der DO-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72.26 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 138.389 DO-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’124.27 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 23.10.2026 auf 196.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171.24 Prozent gesteigert.

DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch