DO Aktie 923526 / AT0000818802
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17.08.2026 10:02:40
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DO-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das DO-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug an diesem Tag 110.60 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 9.042 DO-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’880.65 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 14.08.2026 auf 208.00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88.07 Prozent angezogen.
Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2.28 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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