ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren eingefahren

Am 28.09.2016 wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die DO-Aktie an diesem Tag 71.49 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 13.988 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der DO-Aktie auf 189.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’649.32 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 164.93 Prozent angewachsen.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch