Heute vor 10 Jahren wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen DO-Anteile an diesem Tag bei 58.49 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.710 DO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (222.50 EUR), wäre die Investition nun 380.41 EUR wert. Mit einer Performance von +280.41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete DO eine Marktkapitalisierung von 2.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch