|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DO-Anlage unter der Lupe
|
23.11.2026 10:02:22
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen DO-Anteile an diesem Tag bei 58.49 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.710 DO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (222.50 EUR), wäre die Investition nun 380.41 EUR wert. Mit einer Performance von +280.41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete DO eine Marktkapitalisierung von 2.44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu DO & CO
|
18.11.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DO & CO
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.