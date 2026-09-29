ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine CA Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.185 CA Immobilien-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 22.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.02 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.98 Prozent verkleinert.

CA Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.04 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch