ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CA Immobilien-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.25 EUR. Bei einem CA Immobilien-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.759 CA Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (23.30 EUR), wäre die Investition nun 64.28 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35.72 Prozent eingebüsst.

CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 2.14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch