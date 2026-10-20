CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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20.10.2026 10:02:12
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen CA Immobilien-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CA Immobilien-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das CA Immobilien-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.102 CA Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CA Immobilien-Papiers auf 20.95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.93 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.07 Prozent.
CA Immobilien war somit zuletzt am Markt 1.98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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