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24.11.2026 10:02:13
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CA Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.
Am 24.11.2023 wurde die CA Immobilien-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.50 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CA Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 338.983 CA Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 7’067.80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.85 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 29.32 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von CA Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1.86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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