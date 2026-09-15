CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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15.09.2026 10:02:07
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CA Immobilien-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.81 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59.488 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 1’341.46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.15 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von CA Immobilien belief sich zuletzt auf 2.07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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