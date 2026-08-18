CA Immobilien Aktie 428739 / AT0000641352
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18.08.2026 10:02:13
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen CA Immobilien-Investment gewesen.
Am 18.08.2016 wurden CA Immobilien-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CA Immobilien-Papier bei 16.46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.075 CA Immobilien-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.86 EUR, da sich der Wert eines CA Immobilien-Anteils am 17.08.2026 auf 23.35 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 41.86 Prozent.
Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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