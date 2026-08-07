ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der BAWAG-Anteile betrug an diesem Tag 110.10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.908 BAWAG-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 183.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.30 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66.30 Prozent vermehrt.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.96 Mrd. Euro wert. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BAWAG-Aktie bei 47.30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch