ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden BAWAG-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44.48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die BAWAG-Aktie investierten, hätten nun 22.482 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (162.60 EUR), wäre das Investment nun 3’655.58 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 265.56 Prozent vermehrt.

Am Markt war BAWAG jüngst 12.67 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47.30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch