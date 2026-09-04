BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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04.09.2026 10:02:29
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das BAWAG-Papier an diesem Tag 111.60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.961 BAWAG-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (180.10 EUR), wäre die Investition nun 1’613.80 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 61.38 Prozent gleich.
BAWAG war somit zuletzt am Markt 13.69 Mrd. Euro wert. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers lag beim Börsengang bei 47.30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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