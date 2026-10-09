BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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09.10.2026 10:02:31
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAWAG-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden BAWAG-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 44.70 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die BAWAG-Aktie investiert hat, hat nun 2.237 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 167.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373.60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 273.60 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für BAWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 13.11 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BAWAG-Anteils auf 47.30 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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