BAWAG Aktie 38689106 / AT0000BAWAG2
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02.10.2026 10:02:34
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BAWAG-Aktien verdienen können.
Das BAWAG-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der BAWAG-Anteile betrug an diesem Tag 110.40 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 90.580 BAWAG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’914.86 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 01.10.2026 auf 175.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59.15 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BAWAG belief sich zuletzt auf 13.78 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 wurden BAWAG-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers lag beim Börsengang bei 47.30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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