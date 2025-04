ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT S (AT&S) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AT S (AT&S)-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 14.76 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 677.736 AT S (AT&S)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2025 8’566.59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12.64 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 8’566.59 EUR, was einer negativen Performance von 14.33 Prozent entspricht.

AT S (AT&S) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 491.06 Mio. Euro gelistet. Der erste Handelstag der AT S (AT&S)-Anteile an der Börse Wien war der 16.07.1999. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Papiers lag beim Börsengang bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch