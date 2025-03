ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 21.03.2015 wurden AT S (AT&S)-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AT S (AT&S)-Aktie letztlich bei 14.82 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investierten, hätten nun 67.499 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 938.24 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 20.03.2025 auf 13.90 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.18 Prozent verringert.

AT S (AT&S) war somit zuletzt am Markt 553.61 Mio. Euro wert. Das AT S (AT&S)-IPO fand am 16.07.1999 an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AT S (AT&S)-Papiers auf 18.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch